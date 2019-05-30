2019-05-30T09:00:32+03:00
Общество

В Артемовском осудили охотника, который вместо дичи случайно застрелил приятеля

Перестав выслеживать животных мужчина не разрядил оружие
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пострадавший охотник получил сквозное ранение и скончался на местеПострадавший охотник получил сквозное ранение и скончался на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Артемовском вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного охотника. Игоря Трифонова признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла, когда мужчина участвовал в коллективной охоте на крупных диких животных. В какой-то момент, решив передохнуть, охотник повесил свой карабин на сук дерева. Правда в нарушении правил, оставил оружие в расчехленном и заряженном состоянии.

- В результате допущенных нарушений правил техники безопасности при обращении с оружием, снимая с сучка дерева охотничий карабин, мужчина случайно нажал на спусковой крючок, тем самым произвел несанкционированный выстрел, который поразил находившегося на линии огня мужчину, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавший охотник получил сквозное ранение и скончался на месте.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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