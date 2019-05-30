2019-05-30T08:34:55+03:00
Общество

У уральского бизнесмена, задолжавшего подрядчикам 100 миллионов, арестовали гаражи

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге местный предприниматель чуть не лишился всего имущества и капитала. Мужчина нанял строителей-монтажников, но так и не заплатил им за работу. В общей сложности бизнесмен остался должен подрядчикам 100 миллионов рублей.

- Чтобы вразумить ИП судебные приставы арестовали у него банковские счета, автомобиль Мерседес Е240 и три гаражных бокса на улице Щербакова, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Испугавшись, что останется гол как сокол, мужчина начал гасить долг.

С начала этого года приставы наложили арест на 4716 предметов движимого и недвижимого имущества на сумму 2 миллиарда рублей. Также за 4 месяца реализовано имущества на 130 миллионов рублей, деньги перечислены взыскателям. Арестованное имущество на 300 миллионов рублей передано взыскателям в счет погашения долга, остальное находится в процессе реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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