У уральского бизнесмена, задолжавшего подрядчикам 100 миллионов, арестовали гаражи
В Екатеринбурге местный предприниматель чуть не лишился всего имущества и капитала. Мужчина нанял строителей-монтажников, но так и не заплатил им за работу. В общей сложности бизнесмен остался должен подрядчикам 100 миллионов рублей.
- Чтобы вразумить ИП судебные приставы арестовали у него банковские счета, автомобиль Мерседес Е240 и три гаражных бокса на улице Щербакова, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
Испугавшись, что останется гол как сокол, мужчина начал гасить долг.
С начала этого года приставы наложили арест на 4716 предметов движимого и недвижимого имущества на сумму 2 миллиарда рублей. Также за 4 месяца реализовано имущества на 130 миллионов рублей, деньги перечислены взыскателям. Арестованное имущество на 300 миллионов рублей передано взыскателям в счет погашения долга, остальное находится в процессе реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU