Прорывы на 15 улицах: в Екатеринбурге завершился первый этап опрессовок

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-30T08:03:14+03:00

За время испытаний на сетях зафиксировано 28 повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице закончился первый этап опрессовок.

Гидравлические испытания сетей проходили с 23:00 27 мая до 6:00 30 мая. За это время в городе зафиксированы 28 повреждений в районе улиц Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Бардина, Строителей и Онуфриева.

В четырех случаях вода вышла на поверхность, в районе Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Викулова и Красноармейской местные жители могли наблюдать бьющие из-под земли гейзеры и фонтаны. При этом пострадали четыре автомобиля. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании пообещали владельцам возместить ущерб.

- Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора, - сообщили в пресс-службе ЕТК.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Второй этап централизованных опрессовок пройдет в Екатеринбурге со 2 по 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU