2019-05-30T07:22:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на Hyundai насмерть сбил байкера

Юноша не заметил быстро приближающего мотоциклиста
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на улице Бебеля произошла смертельная авария. Здесь водитель Hyundai Solaris сбил байкера.

- Водитель при выезде с прилегающей территории на улице Халтурина не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «amaha YZF –R6, движущимся со стороны Готвальда по Халтурина в сторону Опалихинской, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

34-летний мотоциклист от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. За рулем злополучной иномарки сидел бесправный 16-летний подросток. Он сказал полицейским, что не заметил быстро приближающего байкера.

Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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