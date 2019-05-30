В Екатеринбурге 16-летний подросток на Hyundai насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге на улице Бебеля произошла смертельная авария. Здесь водитель Hyundai Solaris сбил байкера.
- Водитель при выезде с прилегающей территории на улице Халтурина не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «amaha YZF –R6, движущимся со стороны Готвальда по Халтурина в сторону Опалихинской, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: служба спасения "Сова"
34-летний мотоциклист от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. За рулем злополучной иномарки сидел бесправный 16-летний подросток. Он сказал полицейским, что не заметил быстро приближающего байкера.
Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU