Мэрия Екатеринбурга отобрала 53 площадки под строительство храма святой Екатерины

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-29T16:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжается сбор предложений о том, где лучше построить храм святой Екатерины. Уже пришло 8851 обращение от горожан. К настоящему моменту из них отобрано 53 площадки.

- Я ежедневно смотрю, какие предложения вносят екатеринбуржцы, - отметил мэр Екатеринбурга, Александр Высокинский. - Предложений очень много, но в основном это повторяющиеся площадки. На сегодняшний день их 53. Хочу напомнить всем екатеринбуржцам, что в четверг в 11:00 сбор предложений завершается, поэтому если у вас есть свое предложение по размещению храма во имя Святой великомученицы Екатерины, то необходимо отправить его как можно быстрее.

После сбора заявок мэрия проведет голосование, чтобы выбрать самую популярную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU