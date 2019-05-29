2019-05-29T16:53:17+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга отобрала 53 площадки под строительство храма святой Екатерины

В четверг в 11.00 она закончит принимать предложения от горожан
Данил СВЕЧКОВ
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Из-за строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге несколько дней шли протесты. В итоге мэрия решила провести среди горожан опрос.Из-за строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге несколько дней шли протесты. В итоге мэрия решила провести среди горожан опрос.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается сбор предложений о том, где лучше построить храм святой Екатерины. Уже пришло 8851 обращение от горожан. К настоящему моменту из них отобрано 53 площадки.

- Я ежедневно смотрю, какие предложения вносят екатеринбуржцы, - отметил мэр Екатеринбурга, Александр Высокинский. - Предложений очень много, но в основном это повторяющиеся площадки. На сегодняшний день их 53. Хочу напомнить всем екатеринбуржцам, что в четверг в 11:00 сбор предложений завершается, поэтому если у вас есть свое предложение по размещению храма во имя Святой великомученицы Екатерины, то необходимо отправить его как можно быстрее.

После сбора заявок мэрия проведет голосование, чтобы выбрать самую популярную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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