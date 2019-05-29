Директором департамента информационных технологий УБРиР назначен Андрей Обухов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-29T15:42:06+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил структуру подразделения, отвечающего за информационные технологии (ИТ). Теперь в банке функционирует департамент развития ИТ и департамент ИТ.

На пост директора департамента информационных технологий назначен Андрей Обухов. В новой должности Андрей сфокусируется на обеспечении непрерывности ИТ-сервисов, повышении качества и безопасности данных, а также повышении финансовой эффективности технологических процессов банка.

Карьера Андрея Обухова полностью связана с УБРиР. В 2001 году, обучаясь на 3 курсе университета, он пришел в банк на позицию стажера, в 2006 году назначен руководителем сопровождения информационных систем, а с 2011 года занимал посты руководителя центра непрерывности ИТ-сервисов, дирекции развития ИТ и дирекции ИТ.

Андрей Обухов. Фото: пресс-служба Банка

- Мы продолжаем менять организационную структуру банка в рамках нашей стратегии «Довольного клиента». И поскольку развитие цифровых технологий и повышение качества сервиса — наша главная цель, то совершенствование структуры подразделения информационных технологий позволит нам существенно нарастить позиции в этом направлении и быть на передовой банковского рынка, — прокомментировал президент УБРиР Антон Соловьев. — Андрей трудится в банке уже 18 лет, и за это время он вырос и как профессионал, и как настоящий лидер. Желаю ему профессиональных успехов и достижения всех поставленных целей.

Андрей Обухов окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» в 2004 году. В 2014 году прошел сертификацию Project Management Professional (PMP); является членом международного института непрерывности бизнеса (Business Continuity Institute).

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается восточными практиками и психологией.

ИСТОЧНИК KP.RU