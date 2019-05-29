В Екатеринбурге посадили семерых налетчиков, которые, избив охрану битами, ограбили ТЦ «КИТ»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-29T15:41:22+03:00

Разбойники получили от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое их подельников уже отбывают срок, еще трое - объявлены в розыск

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В Екатеринбурге посадили семерых соучастников, которые в 2017 году совершили разбойное нападение на ТЦ «КиТ».

Всего злоумышленников было 13. Ранним утром, когда в торговом центре были только охранники, часть подельников вооружилась бейсбольными битами и ринулась крушить все, что попадалось под руку. Остальные ждали в машине и стояли «на стреме».

Злоумышленники, трое из которых были на тот момент несовершеннолетними, избили охранников, после чего принялись колотить по витринам салонов связи. Без разбора налетчики побросали в пакеты десятки мобильных гаджетов общей стоимостью почти миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/619854" frameborder="0"></iframe> Тринадцать грабителей с битами ворвались в ТЦ "Кит" и ограбили его.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Довольная добычей банда бросилась наутек, но один из соучастников замешкался и был пойман охраной. Испугавшись, парень в два счета сдал своих друзей.

- Подсудимые в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления признали частично, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В феврале этого года трое несовершеннолетних налетчиков получили от 3,5 до 4 лет колонии общего режима.

Теперь за решетку отправятся и их старшие подельники. Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на срок от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев в колонии строгого режима.

Еще трое разбойников объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU