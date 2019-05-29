2019-05-29T15:41:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге посадили семерых налетчиков, которые, избив охрану битами, ограбили ТЦ «КИТ»

Трое их подельников уже отбывают срок, еще трое - объявлены в розыск
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Разбойники получили от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев строгого режимаРазбойники получили от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге посадили семерых соучастников, которые в 2017 году совершили разбойное нападение на ТЦ «КиТ».

Всего злоумышленников было 13. Ранним утром, когда в торговом центре были только охранники, часть подельников вооружилась бейсбольными битами и ринулась крушить все, что попадалось под руку. Остальные ждали в машине и стояли «на стреме».

Злоумышленники, трое из которых были на тот момент несовершеннолетними, избили охранников, после чего принялись колотить по витринам салонов связи. Без разбора налетчики побросали в пакеты десятки мобильных гаджетов общей стоимостью почти миллион рублей.

Тринадцать грабителей с битами ворвались в ТЦ "Кит" и ограбили его.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Довольная добычей банда бросилась наутек, но один из соучастников замешкался и был пойман охраной. Испугавшись, парень в два счета сдал своих друзей.

- Подсудимые в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления признали частично, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В феврале этого года трое несовершеннолетних налетчиков получили от 3,5 до 4 лет колонии общего режима.

Теперь за решетку отправятся и их старшие подельники. Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на срок от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев в колонии строгого режима.

Еще трое разбойников объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Осталась вдова и двое сыновей»: на Урале приемщика металлолома застрелили из-за 20 тысяч
Мэрия Екатеринбурга отобрала 53 площадки под строительство храма святой Екатерины
Устал от контроля взрослых: в Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего два дня назад
Директором департамента информационных технологий УБРиР назначен Андрей Обухов
Под Екатеринбургом высадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели
Уральской фирме грозит штраф за пропажу 2 тонн фруктов из Вьетнама
Под Богдановичем водитель «скорой», торопясь на вызов, насмерть сбил пешехода
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 50 миллиардов рублей
В Качканаре установили «умные» фонари, которые позволят экономить 3 миллиона в год
В Екатеринбурге впервые устроят детское ралли на советских авто
ЕВРАЗ поставил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта
Одной Крови: Фонд MAMONT зовет путешественников в дикую Карелию
Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи
В Екатеринбурге ищут 13-летнего школьника, невернувшегося с прогулки
Всем грозит по 20 лет: на Урале с килограммом наркотиков поймали четырех закладчиков