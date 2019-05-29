Под Екатеринбургом высадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-29T15:35:58+03:00

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В Екатеринбурге в рамках «Всероссийского дня посадки леса» добровольцы высадили 10 000 сосен и елей на территории Билимбаевского лесничества. Инициатором акции стало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Мероприятие традиционно поддержал крупный бизнес - компания «Филип Моррис Интернэшнл» в России, инициатор создания уральского представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), «Ростелеком», группа Unilever, сотрудники МЧС РФ по Свердловской области и др. Корпоративным добровольцам активно помогали сотрудники лесничества.

Фото: предоставлено участниками акции

- Компании - участники НСКВ на Урале уже накопили большой опыт организации и участия в экологических акциях. Радует, что нашему примеру следуют и другие компании, которые могут принять участие в работе НСКВ, - отметила управляющий по корпоративным вопросам региона компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель регионального представительства НСКВ на Урале Анна Бушлякова.

ИСТОЧНИК KP.RU