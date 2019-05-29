Под Богдановичем водитель «скорой», торопясь на вызов, насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-29T15:42:06+03:00

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Минувшей ночью на автодороге между Богдановичем Сухим Логом произошло сразу две аварии с участием пешеходов. ДТП случились на расстоянии 600 метров друг от друга.

Сначала BMW сбил шедшего по обочине 17-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил травмы, но остался жив и был госпитализирован. А вот водителя сейчас ищут сотрудники ГИБДД, после наезда мужчина скрылся.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Спустя полчаса на этой же дороге произошло еще одно ДТП. Водитель «скорой помощи» сбил 21-летнего парня, который шел по проезжей части. В результате пешеход скончался на месте происшествия. Оказалось, что водитель торопился доставить бригаду медиков на место первого ДТП, где пострадал несовершеннолетний.

Фото: УГИБДД Свердловской области

- В обоих случаях на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. Сейчас выясняются обстоятельства происшествий, проводятся розыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя, совершившего один из наездов. Установлено, что у автомобиля имеются повреждения правой стороны и правого зеркала заднего вида, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону дежурной части УГИБДД по номеру (343) 269-77-00. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU