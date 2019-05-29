2019-05-29T14:14:19+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 50 миллиардов рублей

Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе увеличился на 7%
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2019 года вырос на 12% и достиг 52,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе увеличился на 7%, превысив 33,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 12% и составил 44,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 23,8 млрд рублей (+18% за квартал). Портфель кредитов наличными превысил 16,9 млрд рублей (+7%), автокредитов – 2,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов за январь-март увеличился на 8%, до 23,6 млрд рублей.

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 5,6 млрд рублей заемных средств, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли на 70% и достигли 2,5 млрд рублей, а также кредиты наличными — за три первых месяца года югорчане оформили их в ВТБ на сумму 2,9 млрд рублей (+31%).

Кредитный портфель ВТБ в ХМАО в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала вырос на 10% и достиг 8 млрд рублей. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, – нефтегазовая и химическая промышленность, транспорт, инфраструктурное строительство.

Портфель привлеченных средств малого и среднего бизнеса на 1 апреля 2019 года достиг 10 млрд рублей (+5%).

Также в первом квартале 2019 года ВТБ начал сбор биометрических данных в отделении в Сургуте. К концу года планируется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

Управляющий ВТБ в ХМАО Владимир Шевелев отметил:

- По итогам первого квартала мы видим, что спрос на финансирование, как у частных клиентов, так и у малого и среднего бизнеса по-прежнему высок. Рынок Югры сохраняет высокий потенциал для дальнейшего развития. Мы продолжим увеличивать свою долю на нем, благодаря новым предложениям и совершенствованию качества сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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