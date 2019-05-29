В Качканаре установили «умные» фонари, которые позволят экономить 3 миллиона в год

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-29T14:05:21+03:00

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В Качканаре реализовали проект, который позволит муниципалитету ежегодно экономить на электроэнергии 3,2 миллиона рублей. Все уличное освещение в городе перевели на новые технологии и теперь здесь повсюду «умные» фонари. Они регулируются не только в зависимости от времени суток, но и с учетом погодных условий.

- Региональная программа цифрового развития нашего региона сформирована в соответствии с «майским» указом Президента, где в качестве одной из национальных целей поставлено ускоренное внедрение цифровых технологий. Приоритеты у городов при этом могут быть самыми разными: для одних актуально внедрение интеллектуального освещения и видеонаблюдения, для других – систем управления транспортными потоками. Задача руководителей - выбрать направления, которые больше всего нужны людям. И в этом отношении опыт Качканара – как найти свое место в «Умном регионе» – может служить хорошим примером, - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

За несколько месяцев в городе было заменено почти 1300 светильников. Новые фонари - светодиодные, мгновенно зажигаются, выдерживают перепады напряжения, не содержат вредных химических соединений, устойчивы к механическим воздействиям, бесшумны и не требуют специальной утилизации. А система управления позволяет не только в режиме он-лайн контролировать включение и отключение света, но и отслеживать незаконные подсоединения к сети.

Качканар стал первым городом на Среднем Урале решившимся на полную модернизацию уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU