В Екатеринбурге впервые устроят детское ралли на советских авто

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-29T13:24:43+03:00

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В центре Екатеринбурга в день защиты детей состоятся необычные автомобильные гонки. Впервые в городе пройдет детское ретро-ралли. На Плотинке у выставочного павильона «Машина времени» маленькие гонщики будут управлять настоящими раритетами - педальными машинками образца 70-90-х годов из Музея автомобильной техники УГМК.

- Большинство машинок носят название «Радуга». Они выпускались в Челябинске с 1977 по 1992 год. Также будут и педальные «Москвичи»: подобные игрушечные версии производил Автомобильный завод Ленинского комсомола с 1973 по 1994 год, - рассказал экскурсовод Музея Андрей Зимин. - Детские педальные автомобили эпохи СССР отличаются друг от друга только внешне - формой, элементами кузова, расцветкой. С точки зрения механики они не претерпевали изменений.

Несмотря на то, что за руль сядут малыши, соревноваться они будут по «взрослым» правилам. К гонке допускаются авто с мускульным приводом возвратно-поступательного типа не моложе 30 лет.

Советские конструкторы пытались максимально приблизить детский автомобиль к взрослому аналогу: их изготавливали из тонколистовой стали и красили в яркие цвета, колеса комплектовались хромированными колпаками. В итоге вес игрушки достигал 13 килограммов. Если ребенок приложит максимум усилий, то может разогнаться на такой машинке до 8 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU