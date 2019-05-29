ЕВРАЗ поставил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-29T12:43:09+03:00

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ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК произвели более 3 тысяч тонн высокопрочного металлопроката для спорткомплекса «Байкал» в Иркутске. Прокат на строительную площадку объекта поставила сбытовая компания ЕВРАЗ Металл Инпром. Поставку металлопроката планируется продолжить.

Термически упрочнённый арматурный прокат А500С диаметром 10-25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применяется для армирования железобетонных конструкций. Широкополочные горячекатаные двутавры разных типов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) ЕВРАЗ НТМК используются для устройства несущих элементов и перекрытий современного объекта.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Арматура ЕВРАЗ ЗСМК А500С является наиболее унифицированным продуктом с точки зрения применения в строительстве. Сочетание высоких прочностных и пластических свойств обеспечивает надежность и сейсмостойкость железобетонных конструкций в сборном и монолитном строительстве.

Высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, что позволяет использовать их в условиях экстремально низких температур для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Применение балки ЕВРАЗ НТМК позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость строительных проектов.

Металлопрокат ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК широко использовался при строительстве важных спортивных сооружений России: объектов Олимпиады в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске, Арены легенд и стадиона ЦСКА в Москве и др.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Центр в Иркутске объединит в один спортивный комплекс ледовую аренду с трибунами для зрителей вместимостью не менее 6 000 человек, два тренажёрных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и бытовые помещения. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU