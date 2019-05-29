Одной Крови: Фонд MAMONT зовет путешественников в дикую Карелию

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-29T12:10:41+03:00

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Каждый год экспедиция фонда MAMONT отправляется в самые отдалённые уголки нашей страны, такие как плато Путорана, Шантарские острова или Кольский полуостров. Точкой на карте, куда устремятся участники новой экспедиции 2019 года, станет неизведанная Карелия.

Принять участие в конкурсе и получить место в команде MAMONT CAMP 2019 можно уже сейчас!

Путешествие станет незабываемым: пеший поход, ночевка под звездным небом Карелии, а также уникальный гастрономический опыт, о котором позаботятся известные шеф-повара Виталий Истомин и Артем Лосев.

MAMONT зовет в дикую Карелию!.Каждый год экспедиция фонда MAMONT отправляется в самые отдалённые уголки нашей страны, такие как плато Путорана, Шантарские острова или Кольский полуостров. Направлением новой экспедиции 2019 года станет неизведанная Карелия. Исследуя Карелию вместе с MAMONT вы почувствуете настоящую красоту жизни вечную, магическую, подаренную природой, познаете традиции охотников и собирателей, увидите мир таким, каким он был создан тысячи лет назад. Принять участие в конкурсе и получить место в команде MAMONT CAMP 2019 можно уже сейчас! Период подачи заявок с 27 мая по 30 июня 2019 года. Объявление итогов конкурса - с 15 по 20 июля 2019. Все подробности на официальном сайте www.chooseadventure.ru. #CHOOSEADVENTURE #MAMONTCAMP2019

Экспедиция пройдет с 3 по 19 сентября 2019 года. Побороться за место в команде может любой желающий старше 21 года.

Для этого с 27 мая по 30 июня нужно поделиться фотографией с официального сайта MAMONT CAMP 2019 в социальных сетях, сделав репост или скриншот с обязательным указанием хештегов #хочувмамонткемп2019 #chooseadventure. Расскажите, почему именно Вы должны стать членом экспедиции MAMONT CAMP 2019, в описании под фото. Чем креативнее, тем лучше!

Все подробности вы можете узнать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU