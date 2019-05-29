2019-05-29T12:00:35+03:00
Общество

Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи

К участию приглашают жителей Екатеринбурга
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: официальный сайт конкурсаФото: официальный сайт конкурса
Изменить размер текста:

В 2019 году Генеральная прокуратура РФ организовала Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!».

В организации масштабного мероприятия принимают участие компетентные органы стран, подписавших соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС.

Работы для участия в конкурсе принимаются с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям:

- Социальный плакат

- Социальный видеоролик

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который традиционно отмечается 9 декабря, информирует Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Богдановичем водитель «скорой», торопясь на вызов, насмерть сбил пешехода
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 50 миллиардов рублей
В Качканаре установили «умные» фонари, которые позволят экономить 3 миллиона в год
В Екатеринбурге впервые устроят детское ралли на советских авто
ЕВРАЗ поставил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта
Одной Крови: Фонд MAMONT зовет путешественников в дикую Карелию
В Екатеринбурге ищут 13-летнего школьника, невернувшегося с прогулки
Всем грозит по 20 лет: на Урале с килограммом наркотиков поймали четырех закладчиков
У жителей Екатеринбурга остались сутки на то, чтобы предложить место под строительство храма святой Екатерины
Екатеринбург вошел в список городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу
На Урале мать и сына, покалечивших на лодочной прогулке четырех человек, оштрафовали на 120 тысяч
В Североуральске из-за угрозы обрушения снесли здание больничного стационара
Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о подготовке Екатеринбурга к саммиту GMIS и Иннопрому
Концертные площадки Ural Music Night выйдут за рамки Екатеринбурга
В Иркутске поймали беглого мошенника из Екатеринбурга, обокравшего жителей Владивостока
В Каменск-Уральском из горящего реабилитационного центра эвакуировали 13 человек
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не станет отчитываться перед гордумой
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
В Екатеринбурге рекламщики обманывают чиновников
В уральские колонии пытались провести телефон и передать наркотики в носках
Август станет черным месяцем для гряземесов Екатеринбурга
«До конца августа уберем строительные леса»: на Успенском соборе в Екатеринбурге установили купола
«Вы нарушаете авторские права»: свердловский суд оштрафовал издательство за публикацию фото памятника Татищеву и де Геннину
Уральца, ездившего по Серову с ружьем, и нападавшего на людей, лишили свободы на 14 лет
Жители Екатеринбурга попросили перенести строительство храма в Москву
В Каменске-Уральском загорелся реабилитационный центр для детей
Представитель патриарха рассказал, зачем нужно строить храм в Екатеринбурге
Куйвашев презентовал заявочную книгу Екатеринбурга на Универсиаду-2023