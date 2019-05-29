Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи
В 2019 году Генеральная прокуратура РФ организовала Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!».
В организации масштабного мероприятия принимают участие компетентные органы стран, подписавших соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС.
Работы для участия в конкурсе принимаются с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям:
- Социальный плакат
- Социальный видеоролик
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который традиционно отмечается 9 декабря, информирует Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU