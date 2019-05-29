Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-29T12:00:35+03:00

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В 2019 году Генеральная прокуратура РФ организовала Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!».

В организации масштабного мероприятия принимают участие компетентные органы стран, подписавших соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС.

Работы для участия в конкурсе принимаются с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям:

- Социальный плакат

- Социальный видеоролик

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который традиционно отмечается 9 декабря, информирует Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU