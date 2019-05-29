Всем грозит по 20 лет: на Урале с килограммом наркотиков поймали четырех закладчиков

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-29T11:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Серове перед судом предстанут четверо приятелей, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков организованной преступной группой.

В квартире, где проживали двое мужчин и две женщины, силовики нашли без малого один килограмм криминального товара, а также весы, пакеты для фасовки, сотовые телефоны, ноутбуки.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, задержанные торговали наркотиками в Серове, Тюмени, Ханты-Мансийске и Новом Уренгое. Товар курьеры передавали через закладки либо Интернет-магазин и программы-бота в одном из мессенджеров.

- Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 сложных комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали причастность к совершению преступлений. Совокупность собранных доказательств позволила следователям завершить уголовное дело и направить его с обвинительным заключением в суд, - добавил полковник Горелых.

В настоящее время 38-летний задержанный уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Его 44-летнему подельнику ввели запрет определенных действий. Женская половина группировки до решения суда будет находиться под подпиской о невыезде.

Всем курьерам грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU