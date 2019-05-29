У жителей Екатеринбурга остались сутки на то, чтобы предложить место под строительство храма святой Екатерины

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-29T11:19:12+03:00

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Мэрия Екатеринбурга продолжает собирать предложения от горожан по вопросу: где еще, если не в сквере у Театра драмы, можно построить храм святой Екатерины. Две с половиной недели назад его начали возводить как раз в сквере - строители даже успели огородить его забором. Но это вызвало волну протестов. Они прекратились, лишь когда власти пообещали, что проведут в городе опрос по судьбе сквера и храма.

- К утру среды от горожан поступило 8851 предложение, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также в мэрии уточняют, что собирать предложения они будут примерно до полудня четверга. После этого из всех вариантов они отберут самые популярные, которые позже обсудят эксперты, чтобы выбрать самые реалистичные из них.

- По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма, - поясняли в пресс-службе мэрии.

В начале недели администрация города опубликовала предварительный список из 47 мест предложенных уральцами для строительства храма. Среди прочего, горожане предлагали построить его вместо памятника Свердлову на проспекте Ленина и разместить на удаленном от центра острове Баран, что на Верх-Исетском пруду.

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Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 47 мест для строительства храма святой Екатерины, которые предложили жители города. Все они были отобраны в результате обработке тысячи обращений через сайт администрации. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU