2019-05-29T09:56:47+03:00
Спорт

Екатеринбург вошел в список городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу

Соревнования пройдут в 2022 году
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Еще два города-организатора станут известны позднееЕще два города-организатора станут известны позднееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Международная федерация волейбола начала объявлять города, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу года среди мужских команд. На данный момент известны 8 из 10 мегаполисов.

Как сообщакт ТАСС, турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

Чемпионат пройдет в два этапа с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Участие в нем примут 24 команды.

Первый групповой этап пройдет с 26 по 29 августа. В нем команды разделят на шесть групп по четыре участника. Две лучшие сборные из каждой группы и четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, проходят дальше.

Второй этап состоится с 2 по 4 сентября. В нем 16 сборных разобьют на четыре группы, по итогам в финал выйдут победители и две лучшие команды, которые займут вторые места.

«Финал шести» пройдет с 7 по 9 сентября. Итоговые игры и матч за третье место запланированы на 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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