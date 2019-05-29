На Урале мать и сына, покалечивших на лодочной прогулке четырех человек, оштрафовали на 120 тысяч

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-29T09:27:07+03:00

В один из рейсов моторная лодка, которой управлял подросток, протаранила другую Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Краснотурьинске вынесли приговор по уголовному делу в отношении местной бизнес-вумен и ее несовершеннолетнего сына. Родственников признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по предварительному сговору. В результате этого пострадали двое взрослых и два маленьких ребенка.

Женщина держала прокат товаров для отдыха, но летом решила дополнительно подзаработать на своей моторной лодке. На ней бизнес-вумен, не имея лицензии, начала устраивать платные катания по Краснотурьинскому пруду.

Экскурсии водил ее сын и все шло хорошо, пока в один из рейсов моторная лодка подростка не протаранила другую, в результате чего пострадали четверо его пассажиров.

- У одной женщины диагностированы вывих нижней части зубов, перелом коронки зубов с последующим удалением, у второй женщины - рвано-ушибленные раны теменной области головы, правой скуловой области. У 4-летнего мальчика приникающие ушиблено-рваные раны левой щеки и слизистой полости рта, у 3-летней девочки - ушибленная рана лобной части головы. При этом обвиняемый подросток ввиду отсутствия на моторной лодке медицинской аптечки не смог оказать пострадавшим первую помощь, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Наказание за незаконную перевозку людей на лодке предусматривает до шести лет колонии, а вовлечение в преступление несовершеннолетнего грозит восемью годами.

Но суд назначил матери и сыну только штрафы. Предпринимательница должна заплатить 100 тысяч, ее сын - 20 тысяч рублей. Кроме того бизнес-вумен с ребенком обязаны возместить потерпевшим ущерб в 128 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU