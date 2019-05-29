В Североуральске из-за угрозы обрушения снесли здание больничного стационара

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-29T08:59:50+03:00

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Прокуратура Североуральска добилась сноса старого стационара городской больницы. С 2014 года здание не эксплуатируется и находится в аварийном состоянии под угрозой обрушения.

Стекла и оконные рамы выбиты, крыша сгорела, чердачные перекрытия и перегородки этажей частично обрушены. В связи с непригодностью, в 2016 году по приказу Министерства по управлению госимуществом области стационар списан с баланса больницы.

- Учитывая, что к объекту имеется свободный доступ, в том числе несовершеннолетних, что создает опасность для их жизни и здоровья, повышает криминогенную обстановку в городе, прокуратура направила иск к Министерству здравоохранения области и городской больнице с требованиями выделить средства на снос здания с вывозом строительного мусора, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды требования удовлетворили, решение суда уже исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU