2019-05-29T08:27:20+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о подготовке Екатеринбурга к саммиту GMIS и Иннопрому

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Темой обсуждения стали проведение выставки ИННОПРОМ-2019 и GMIS-2019.

Темами экспозиции региона станут 85-летие Среднего Урала, 10-летие ИННОПРОМа, реализация нацпроектов в области и ее продвижение как центра принятия решений в сфере инноваций и цифрового развития.

- Были созданы три рабочие группы: по вопросам подготовки инфраструктуры и благоустройства города Екатеринбурга, обеспечения безопасности во время проведения саммита соответственно, а также строительства конгресс-центра как основной площадки для проведения мероприятия, - сказал Евгений Куйвашев. - Строительство конгресс-центра завершится в июне. Появление такой площадки позволит нам не только провести GMIS на высоком организационном уровне, но и укрепить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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