2019-05-29T08:02:24+03:00
Общество

Концертные площадки Ural Music Night выйдут за рамки Екатеринбурга

Организаторы устроят гастроли в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Ural Music NightФото: пресс-служба Ural Music Night
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Международный фестиваль Ural Music Night расширяет свои границы. Впервые за пять лет огранизаторы Уральской Ночи Музыки, чтобы пригласить как можно больше гостей, выйдут за пределы Екатеринбурга. С 3 по 5 июня они устроят гастрольный тур в аэропортах российских миллионников. Счастливчиками станут Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.

- Именно концертом в аэропорту Кольцово традиционно открывается Уральская Ночь Музыки. Но в этот раз вместе с нашими надежными партнерами мы захотели подарить хотя бы маленький кусочек Ночи другим городам. Ведь на фестивале города, регионы, страны и континенты говорят на одном языке – языке музыки. Нет рамок и границ - это праздник свободы и жизнерадостности. Каждый человек сможет почувствовать себя как дома, - говорит директор фестиваля Евгений Горенбург.

Представлять фестиваль будет группа «Ромарио», ведь все музыканты родом из Екатеринбурга и уже принимали участие в Ночи Музыки, а также именно они выступят на первом концерте фестиваля в 2019 году.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня. По всему центру города будут работать 75 концертных площадок, на которых выступят 2500 музыкантов от классики до техно, от джаза до хип-хопа, от бардовской песни до металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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