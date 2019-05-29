Концертные площадки Ural Music Night выйдут за рамки Екатеринбурга
Международный фестиваль Ural Music Night расширяет свои границы. Впервые за пять лет огранизаторы Уральской Ночи Музыки, чтобы пригласить как можно больше гостей, выйдут за пределы Екатеринбурга. С 3 по 5 июня они устроят гастрольный тур в аэропортах российских миллионников. Счастливчиками станут Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.
- Именно концертом в аэропорту Кольцово традиционно открывается Уральская Ночь Музыки. Но в этот раз вместе с нашими надежными партнерами мы захотели подарить хотя бы маленький кусочек Ночи другим городам. Ведь на фестивале города, регионы, страны и континенты говорят на одном языке – языке музыки. Нет рамок и границ - это праздник свободы и жизнерадостности. Каждый человек сможет почувствовать себя как дома, - говорит директор фестиваля Евгений Горенбург.
Представлять фестиваль будет группа «Ромарио», ведь все музыканты родом из Екатеринбурга и уже принимали участие в Ночи Музыки, а также именно они выступят на первом концерте фестиваля в 2019 году.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня. По всему центру города будут работать 75 концертных площадок, на которых выступят 2500 музыкантов от классики до техно, от джаза до хип-хопа, от бардовской песни до металла.
ИСТОЧНИК KP.RU