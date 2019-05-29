В Иркутске поймали беглого мошенника из Екатеринбурга, обокравшего жителей Владивостока

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-29T07:38:15+03:00

Два года мужчина находился в федеральном розыске

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В Иркутске сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали жителя Екатеринбурга, который два года находился в федеральном розыске.

Во Владивостоке уралец под видом представления авторассрочки обокрал клиентов на 700 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно.

Отбывать наказание осужденный должен был по месту жительства - в Екатеринбурге. Для этого в течение 10 дней ему нужно было встать на учет в филиал уголовно-исполнительной инспекции. Но после вынесения приговора мужчина исчез, и был объявлен в розыск. Параллельно с этим условное наказание ему заменили на реальный срок в колонии общего режима.

Вычислить и поймать беглеца помогла его попытка заработать денег на существование.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий отделом розыска ГУФСИН России по Свердловской области было установлено, что мужчина скрывается на территории Иркутска. Он разместил объявление о сдаче в аренду складских помещений и оборудования. Полученная информация была передана оперативникам ГУФСИН России по Иркутской области. Они под видом покупателей гаража договорились о встрече, где и задержали осужденного, - сказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области

При задержании мужчина вновь попытался убежать, но неудачно. Пятилетний срок отбывания наказания начнется с момента задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU