2019-05-28T17:58:58+03:00
Общество

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не станет отчитываться перед гордумой

Ранее встречу анонсировали на 30 мая
Маргарита МАХОНИНА
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В 2018 году Высокинский пробыл на посту мэра 3 месяцаВ 2018 году Высокинский пробыл на посту мэра 3 месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отменил заседание гордумы, на котором планировал отчитаться о своей работе в прошлом году. Его собирались провести 30 мая.

– По просьбе администрации города, 21 мая Дума исключила из повестки дня вопрос «Об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год», – написал в Facebook депутат Дмитрий Сергин. – Чиновники просили совместить рассмотрение этого вопроса с отчетом мэра и запланировать для этого внеочередное заседание 30 мая. Сегодня стало известно, что заседания не будет.

В пресс-службе администрации не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Александра Высокинского назначили на пост главы Екатеринбурга 25 сентября 2018 года. Тогда за него проголосовали все депутаты гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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