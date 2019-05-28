Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не станет отчитываться перед гордумой
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отменил заседание гордумы, на котором планировал отчитаться о своей работе в прошлом году. Его собирались провести 30 мая.
– По просьбе администрации города, 21 мая Дума исключила из повестки дня вопрос «Об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год», – написал в Facebook депутат Дмитрий Сергин. – Чиновники просили совместить рассмотрение этого вопроса с отчетом мэра и запланировать для этого внеочередное заседание 30 мая. Сегодня стало известно, что заседания не будет.
В пресс-службе администрации не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.
Александра Высокинского назначили на пост главы Екатеринбурга 25 сентября 2018 года. Тогда за него проголосовали все депутаты гордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU