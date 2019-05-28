2019-05-28T17:00:09+03:00
Экономика

В Екатеринбурге рекламщики обманывают чиновников

Госслужащие пока не в силах побороть нелегальный рынок
Лев ИСТОМИН
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Часть рекламы в Екатеринбурге незаконнаЧасть рекламы в Екатеринбурге незаконнаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге представители рекламных компаний нашли способ обойти закон, чтобы размещать стенды в местах, не предназначенных для этого. Об этом подробно рассказала первый заместитель министра МУГИСО Елена Николаева.

По ее словам, сначала размещенные щиты признаются в качестве незаконных конструкций, после чего работа по демонтажу выставляется на торги, как этого требует закон.

В числе прочих участников на аукцион заявляется фирма, которой принадлежит незаконная реклама, на торгах контора снижает цену и выигрывает право на проведение работ. После этого владелец конструкции просто саботирует работу по контракту и не убирает рекламу.

Одна из подобных фирм уже внесена в список «черных подрядчиков», но эта процедура занимает много времени, а у рекламной фирмы есть пять контор по демонтажу конструкций, которые защищены федеральным законом.

Однако работа по демонтажу все равно ведутся. Только за 4 месяца 2019 года удалось очистить город от 1190 конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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