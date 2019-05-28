В Екатеринбурге рекламщики обманывают чиновников
В Екатеринбурге представители рекламных компаний нашли способ обойти закон, чтобы размещать стенды в местах, не предназначенных для этого. Об этом подробно рассказала первый заместитель министра МУГИСО Елена Николаева.
По ее словам, сначала размещенные щиты признаются в качестве незаконных конструкций, после чего работа по демонтажу выставляется на торги, как этого требует закон.
В числе прочих участников на аукцион заявляется фирма, которой принадлежит незаконная реклама, на торгах контора снижает цену и выигрывает право на проведение работ. После этого владелец конструкции просто саботирует работу по контракту и не убирает рекламу.
Одна из подобных фирм уже внесена в список «черных подрядчиков», но эта процедура занимает много времени, а у рекламной фирмы есть пять контор по демонтажу конструкций, которые защищены федеральным законом.
Однако работа по демонтажу все равно ведутся. Только за 4 месяца 2019 года удалось очистить город от 1190 конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU