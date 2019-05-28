Август станет черным месяцем для гряземесов Екатеринбурга
За них возьмется мэрия
Не усвоил вовремя урок - открывай для штрафа кошелекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гордума Екатеринбурга обсудила проблему парковки на городских газонах. Этому посвятили внеочередное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения 28 мая.
На заседании принято предварительное решение в конце лета 2019 года упростить механизм передачи информации о нарушителях от городских чиновников в ГИБДД. Для этого большая часть процедур с документами автоматизируют.
По словам вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, это позволит сократить сроки производства по каждому из административных дел, поэтому ответственности не удастся избежать ни одному из пойманных гряземесов.
ИСТОЧНИК KP.RU