В уральские колонии пытались провести телефон и передать наркотики в носках

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-28T17:20:59+03:00

Мужчина с наркотиками был доставлен в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В ИК-10 Екатеринбурга при досмотре автомобиля «Скания» были обнаружены и изъяты сотовый телефон и зарядное устройство, спрятанные на спальном месте в личных вещах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области

По данному факту составлен протокол об административных правонарушениях в порядке ст. 19.12 КоАП РФ.

Также в колонии Нижнего Тагила задержали мужчину, который пытался в носках пронести наркотики. Он был доставлен в в ОП №16 «Нижнетагильское» для проведения проверки в порядке ст.144, 145 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU