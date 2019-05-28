2019-05-28T17:20:24+03:00
Общество

«До конца августа уберем строительные леса»: на Успенском соборе в Екатеринбурге установили купола

Восстановительные работы идут два года
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: екатеринбургская епархияФото: екатеринбургская епархия
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На Успенский собор в Екатеринбурге, который находится на ВИЗе, установили купола. Восстановительные работы в нем длятся два года. За это время успели построить нижний храм, колокольню, 3 входные группы с колоннами, четыре башенки.

С 1991 года собор является объектом культурного наследия Фото: екатеринбургская епархия

С 1991 года собор является объектом культурного наследия Фото: екатеринбургская епархия

– Наши ближайшие планы – до конца августа выполнить черновую штукатурку внутри собора и убрать строительные леса, чтобы встретить престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы здесь, – рассказал помощник настоятеля собора по реконструкции Денис Волик. – Потом начнется прокладка коммуникационных сетей

Протоиерей Успенского собора Евгений Попиченко сообщил, что ежемесячно на реконструкцию храма требуется 4,5 миллиона рублей. Всего за два года на его восстановление потратили 74 миллиона рублей.

C 1991 года собор является объектом культурного наследия. В советские годы его преобразовали в хлебозавод, и только в 2009 году вернули Церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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