Уральца, ездившего по Серову с ружьем, и нападавшего на людей, лишили свободы на 14 лет

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-28T17:32:59+03:00

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В Серове на скамье подсудимых оказался 28-летний местный житель. Мужчина обвинялся в убийстве, незаконном обороте оружия, побоях и угоне.

- Весной 2018 года подсудимый незаконно приобрел мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 и боеприпасы к ней, которые хранил и перевозил без законных на то оснований. С помощью этого оружия он и совершил другие преступления, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Так, в июне он угнал машину ВАЗ у своего знакомого, когда был пьян. На ней он стал разъезжать по городу в поисках некоего мужчины. Объяснить кого он искал и зачем злоумышленник не смог.

- В ходе поисков указанного гражданина злоумышленник пытался выведать информацию о его местонахождении у иных граждан, при этом некоторые из них пострадали от действий подсудимого, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Одному мужчине он нанес несколько ударов прикладом по голове и туловищу. А другого мужчину он убил, выстрелив из винтовки в голову.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 14 годам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU