Жители Екатеринбурга попросили перенести строительство храма в Москву
В мэрию Екатеринбурга продолжают поступать предложения по выбору места для возведения храма святой Екатерины от горожан. Заявки будут принимать до выходных, на данный момент их зарегистрировано 8 417.
Процесс прокомментировал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, многие предложения от уральцев не имеют отношения к Екатеринбургу, а некоторые носят откровенно шуточный характер.
- Есть много обращений, не имеющих отношения к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге и даже на планете Марс, - заявил мэр.
Между тем, список обработанных предложений публикуется на официальном сайте города. Направить вариант можно через электронную приемную с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».
ИСТОЧНИК KP.RU
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