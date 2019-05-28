Жители Екатеринбурга попросили перенести строительство храма в Москву

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-28T17:33:12+03:00

А также в Санкт-Петербург и на Марс

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В мэрию Екатеринбурга продолжают поступать предложения по выбору места для возведения храма святой Екатерины от горожан. Заявки будут принимать до выходных, на данный момент их зарегистрировано 8 417.

Процесс прокомментировал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, многие предложения от уральцев не имеют отношения к Екатеринбургу, а некоторые носят откровенно шуточный характер.

- Есть много обращений, не имеющих отношения к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге и даже на планете Марс, - заявил мэр.

Между тем, список обработанных предложений публикуется на официальном сайте города. Направить вариант можно через электронную приемную с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».

ИСТОЧНИК KP.RU