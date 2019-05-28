В Каменске-Уральском загорелся реабилитационный центр для детей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-28T17:10:39+03:00

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В Каменске-Уральском в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Кошевого произошло возгорание в помещении гардероба на 2-ом этаже.

Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал 9 человек, из них 4 детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 3 квадратных метров. К месту вызова были стянуты 8 единиц техники и 29 человек. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU