2019-05-28T16:21:50+03:00
Общество

Представитель патриарха рассказал, зачем нужно строить храм в Екатеринбурге

Одновременно Александр Волков выступил против интим-магазинов
Лев ИСТОМИН
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Пока строительные работы в сквере прекращеныПока строительные работы в сквере прекращеныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пресс-секретарь патриарха Александр Волков прокомментировал ситуацию с протестами против строительства храма святой Екатерины на набережной Городского пруда в Екатеринбурге.

Представителя Русской православной церкви возмутило, что люди выступили против строительства собора, в том время, как работа интим-магазинов в городе никого не смущает.

- С какой стати и когда в нашей стране русские люди возмущались строительством храмов, или синагог, или мечетей? В принципе представить себе такое активное возмущение строительством храмов, мне кажется, невозможно. Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?! – заявил Волков, слова которого приводит РИА «Новости». - Почему никто не выступает против открытия магазинов для взрослых, таблички которых у нас висят на каждом углу, и складывается ощущение, будто у нас вся страна только и делает, что с утра до ночи ходит в эти магазины?

Также Александр Волков рассказал о роли храмов в современном обществе. По его словам, кроме того, что там совершаются богослужения, здесь помогают справиться с пороками и оказывают посильную помощь неимущим.

- Храмы становятся, помимо мест совершения богослужений (ради чего они и строятся), местами сборки здоровых общественных сил того или иного района или сообщества, - заключил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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