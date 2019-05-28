2019-05-28T15:27:05+03:00
Происшествия

Житель Нижнего Тагила после неудачного трюка на автомобиле насмерть переехал друга

Еще один приятель получил серьезные травмы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле пьяное дурачество трех друзей закончилось трагедией. Приняв на грудь, приятели решили прокатиться на вазовской "двенадцатой", но не просто, а примерив на себя роль каскадеров.

Двое друзей забрались на капот, а третий в это время, сидя за рулем, повез их вдоль улицы Булата Окуджавы. Трюк почти удался, но во время торможения приятели не удержались и упали. В результате один отлетел в сторону, другой оказался под автомобилем.

- Водитель остановился, достал домкрат и извлек пассажира из-под автомобиля, попытался оказать ему первую медицинскую помощь, но пассажир не подавал признаков жизни. Испугавшись, водитель припарковал свой автомобиль в 500 метрах от места ДТП, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Приехавшие медики госпитализировали 21-летнего молодого человека с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами, 24-летнему приятелю выжить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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