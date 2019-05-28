Метрополитен Екатеринбурга возьмет кредит, чтобы купить два вагонных состава

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-28T14:43:56+03:00

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Метрополитен Екатеринбурга готов взять кредит размером 486,1 миллионов рублей, чтобы купить два вагонных состава у «Уралтрансмаш». Согласно ранее озвученным планам ЕМУП, приобрести их должны до 2027 года. До 31 декабря этого же года планируют погасить кредит.

- Ставка по займу достигает 11 % годовых. Оплата будет происходить в форме ежемесячных дифференцированных платежей, - подчеркивается в документах, которые разместили на госзакупках. - Кредит может быть погашен в любой момент действия договора без начисления комиссии за досрочное погашение кредита.

Тем не менее метрополитен собирается переплатить 233,9 миллионов рублей - такую сумму указали в заявке. Также он обязуется в течение месяца открыть в банке-победителе аукциона счет, на который ежемесячно будут поступать не менее 20 миллионов рублей. Это выручка от перевозки пассажиров.

Ранее директор метрополитена Андрей Панаиотиди объяснял, что вагоны подземки срочно нужно модернизировать. Речь идет не только о покупке новых, но и капитальном ремонте уже существующих, на что нужно потратить 1,3 миллиарда рублей. Для этих целей с 15 мая в метро подорожал проезд - с 28 до 32 рублей.

Сотрудники администрации города обещали, что перемены не затронут другой общественный транспорт. Однако уже 22 мая они презентовали проект, согласно которому мэрия заключит концессионные соглашения с предпринимателями и передаст им контроль над инфраструктурой, чтобы обновить парк трамваев и троллейбусов. Согласно плану, бизнес должен инвестировать в транспорт 12,3 миллиарда рублей, но взамен придется повысить стоимость проезда, чтобы компенсировать их затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU