Нет «мягким лапкам»: свердловское Заксобрание хочет запретить удалять котам когти
Свердловские депутаты рассмотрели инициативу Белгородской областной думы к правительству России о запрете проводить котам и кошкам операцию под названием «мягкие лапки». Именно эта ветеринарная хирургическая процедура была сегодня вынесена на повестку заседания комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.
Фото: Facebook Вячеслава Вегнера
Парламентариям предстояло обсудить перечень разрешенных и запрещенных в отношении животных операций, а также принять нормативные правовые акты, которые будут регулировать госнадзор в области обращения с животными. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер даже пришел на заседание с собственным питомцем.
- Варвары обижают котеек. Режут им последую фалангу лапы с когтем, ну чтобы не драли им дорогие диваны, ковры и платья. Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние. Любишь котейку, люби и коготейки, - сказал Вегнер.
Итогом заседания стало поддержание инициативы белгородских коллег.
ИСТОЧНИК KP.RU