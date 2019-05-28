Нет «мягким лапкам»: свердловское Заксобрание хочет запретить удалять котам когти

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-28T14:24:49+03:00

Кое-кто из депутатов даже пришел на заседание с собственным питомцем

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Свердловские депутаты рассмотрели инициативу Белгородской областной думы к правительству России о запрете проводить котам и кошкам операцию под названием «мягкие лапки». Именно эта ветеринарная хирургическая процедура была сегодня вынесена на повестку заседания комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Фото: Facebook Вячеслава Вегнера

Парламентариям предстояло обсудить перечень разрешенных и запрещенных в отношении животных операций, а также принять нормативные правовые акты, которые будут регулировать госнадзор в области обращения с животными. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер даже пришел на заседание с собственным питомцем.

- Варвары обижают котеек. Режут им последую фалангу лапы с когтем, ну чтобы не драли им дорогие диваны, ковры и платья. Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние. Любишь котейку, люби и коготейки, - сказал Вегнер.

Итогом заседания стало поддержание инициативы белгородских коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU