2019-05-28T14:39:56+03:00
Экономика

Холдинг «РЖД» запускает пилотный проект «детского купе»

Приобрести билеты в «детское купе» можно уже сейчас как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД»
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АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - «детское купе».

Дизайн интерьера «детского купе» разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

Пилотный проект «детского купе» реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва - Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года.

Приобрести билеты в «детское купе» можно уже сейчас как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке электронного билета на схеме вагона «детское купе» обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в «детском купе» не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.

По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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