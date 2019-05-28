2019-05-28T14:42:10+03:00
Экономика

«Гид по финансам» от УБРиР победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»

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Представитель УБРиР Кирилл Колупаев на вручении. Фото: пресс-служба УБРиРПредставитель УБРиР Кирилл Колупаев на вручении. Фото: пресс-служба УБРиР
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России»: программа повышения финансовой грамотности «Гид по финансам» получила «золотой» диплом в номинации «Корпоративные проекты». Торжественная церемония награждения прошла в минувшие выходные.

- Проблема эффективного управления личными финансами актуальна для представителей всех возрастов - от школьников до пенсионеров. При этом банковские продукты зачастую достаточно сложны, чтобы каждый мог разобраться в них самостоятельно. «Гид по финансам» в простой и понятной форме учит людей распоряжаться собственными деньгами. Мы рады, что наша программа стабильно получает восторженные отзывы от участников, а теперь удостоилась высокой оценки экспертного сообщества. Останавливаться на достигнутом мы не планируем, в планах - расширение географии проекта и разработка новых учебных курсов, - прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Диплом ЛСПР. Фото: пресс-служба УБРиР

Диплом ЛСПР. Фото: пресс-служба УБРиР

Проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР» был запущен в сентябре 2018 года, на сегодняшний день в его рамках проведены десятки обучающих мероприятий. Отличительная черта проекта - использование различных форматов взаимодействия спикеров и аудитории: для взрослых - семинары, мастер-классы и дискуссионный клуб, для детей - игротека, конкурсы и квесты. Кроме того, на регулярной основе проводятся прямые эфиры в социальных сетях, а также действует онлайн-сервис с лайфхаками.

«Лучшие социальные проекты России» - ежегодное мероприятие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Эксперты выявляют наиболее интересные практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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