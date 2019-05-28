Свердловчанка, чтобы не получить от любовника за потерю телефона, обвинила знакомого в грабеже

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-28T14:20:51+03:00

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Жительница поселка Нейво-Шайтанский, боясь быть наказанной за свой проступок любовником, оклеветала знакомого. Женщина сообщила в полицию о том, что ее избили и ограбили, забрав два мобильных телефона. По словам пострадавшей, на нее напал приятель, когда она прогуливалась недалеко от дома.

Такую же историю она рассказала и своему любовнику. Однако на самом деле все было куда прозаичнее. Вместе с сожителем женщина изрядно напилась и во время прогулки просто-напросто потеряла телефоны, один из которых принадлежал сожителю.

- Чтобы снять с себя ответственность, она решила сказать, что ее ограбили. А в качестве виновного указала знакомого к которому испытывает личные неприязненные отношения. Свою вину женщина признала и написала явку с повинной, - рассказали в МО МВД России «Алапаевский». - За ложный донос на женщину завели уголовное дело.

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU