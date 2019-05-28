2019-05-28T14:21:54+03:00
Происшествия

В Первоуральске из горящей десятиэтажки эвакуировали 17 человек: есть пострадавшие

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В течение 20 минут пожарные справились с огнемВ течение 20 минут пожарные справились с огнемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске утро для жителей 10-этажки на Береговой улице началось отнюдь не с кофе. Людям пришлось в срочном порядке покидать свои жилища, некоторым чуть ли не на босу ногу.

Около 8:00 загорелась одна из квартир на шестом этаже. Дальше порога огонь, к счастью, не распространился, но подъезд полностью заволокло едким дымом. Прибывшие пожарные эвакуировали 17 жильцов. 8 человек выводили с верхних этажей с помощью масок «Самоспасатель».

- В течение 20 минут пожарные справились с огнем. Оперативные действия позволили не допустить распространение огня. Огнем повреждена только кухня и коридор квартиры. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 9 человек. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара пострадал женщина, проживающая в горевшей квартире. С ожогами дыхательных путей ее госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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