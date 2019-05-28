2019-05-28T14:22:51+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге на две недели закрывается роддом 40-й больницы

За это время здесь сделают ремонт и проведут дезинфекцию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Прием и консультации беременных возобновятся утром 24 июняПрием и консультации беременных возобновятся утром 24 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге временно закрывается роддом городской больницы № 40. Он не будет работать с 10 по 23 июня. За эти две недели в медучреждении проведут ремонт и дезинфекцию.

В порядок приведут дородовое, родовое и послеродовое отделения, операционные залы, буфеты, комнаты для персонала, справочную и выписную.

- На время закрытия в приемном покое роддома прекращаются все консультации. Женщины для родоразрешения будут направляться в другие родильные дома города. Какие именно, будет указано в направлениях из женских консультаций. Распределение потоков регулируется приказом Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе больницы.

Прием и консультации беременных возобновятся утром 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Метрополитен Екатеринбурга возьмет кредит, чтобы купить два вагонных состава
Нет «мягким лапкам»: свердловское Заксобрание хочет запретить удалять котам когти
Холдинг «РЖД» запускает пилотный проект «детского купе»
«Гид по финансам» от УБРиР победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»
Свердловчанка, чтобы не получить от любовника за потерю телефона, обвинила знакомого в грабеже
В Первоуральске из горящей десятиэтажки эвакуировали 17 человек: есть пострадавшие
Благоустраивать Зеленую Рощу в Екатеринбурге хотят восемь компаний
Уральскому блогеру Устинову продлили арест еще на 4 месяца
Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа и завершатся к осени
Аэропорт Кольцово возобновляет рейсы Екатеринбург - Воронеж
Молоды, при деньгах, но обижены на экс-супругов: свердловские приставы составили портрет должников-алиментщиков
«Там не Майдан» - это только заклинание: Леонид Парфенов высказался о митингах у Храма-на-драме
В администрации Екатеринбурга выбрали пресс-секретаря для мэра
Легендарные Papa Roach возвращаются в Екатеринбург
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей