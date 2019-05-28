В Екатеринбурге на две недели закрывается роддом 40-й больницы

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-28T14:22:51+03:00

За это время здесь сделают ремонт и проведут дезинфекцию

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В Екатеринбурге временно закрывается роддом городской больницы № 40. Он не будет работать с 10 по 23 июня. За эти две недели в медучреждении проведут ремонт и дезинфекцию.

В порядок приведут дородовое, родовое и послеродовое отделения, операционные залы, буфеты, комнаты для персонала, справочную и выписную.

- На время закрытия в приемном покое роддома прекращаются все консультации. Женщины для родоразрешения будут направляться в другие родильные дома города. Какие именно, будет указано в направлениях из женских консультаций. Распределение потоков регулируется приказом Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе больницы.

Прием и консультации беременных возобновятся утром 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU