В Екатеринбурге на две недели закрывается роддом 40-й больницы
В Екатеринбурге временно закрывается роддом городской больницы № 40. Он не будет работать с 10 по 23 июня. За эти две недели в медучреждении проведут ремонт и дезинфекцию.
В порядок приведут дородовое, родовое и послеродовое отделения, операционные залы, буфеты, комнаты для персонала, справочную и выписную.
- На время закрытия в приемном покое роддома прекращаются все консультации. Женщины для родоразрешения будут направляться в другие родильные дома города. Какие именно, будет указано в направлениях из женских консультаций. Распределение потоков регулируется приказом Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе больницы.
Прием и консультации беременных возобновятся утром 24 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU