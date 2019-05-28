Благоустраивать Зеленую Рощу в Екатеринбурге хотят восемь компаний

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-28T10:41:10+03:00

Все они допущены к аукциону

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На благоустройство Зеленой Рощи в Екатеринбурге заявились сразу восемь компаний, которые допущены к аукциону, инициированному мэрией. Документы принимались от подрядчиков до 27 мая, также уже рассмотрены первые части заявок. Сам аукцион состоится 30 мая.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 161,4 миллиона рублей. В парке по новому проекту установят фонари, дренаж и ликвидируют старые деревья.

Проект уже утвержденФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый аукцион, проведенный 7 мая, признан несостоявшимся, потому что заявки претендентов не соответствовали требованиям.

- За всеми подобными проектами ведется тщательный контроль. Это касается хода работ. Средства оплачиваются только за выполненные работы, приемка проходит с участием общественности. Здоровые деревья в Зеленой Роще не вырубят. Архитекторы создали адекватный проект. Посадка деревьев в пять раз превысит количество снесенных. Мнение граждан учтено, проект будет реализован, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU