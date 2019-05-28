2019-05-28T10:41:10+03:00
Недвижимость

Благоустраивать Зеленую Рощу в Екатеринбурге хотят восемь компаний

Все они допущены к аукциону
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В парке посадят новые деревьяВ парке посадят новые деревьяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На благоустройство Зеленой Рощи в Екатеринбурге заявились сразу восемь компаний, которые допущены к аукциону, инициированному мэрией. Документы принимались от подрядчиков до 27 мая, также уже рассмотрены первые части заявок. Сам аукцион состоится 30 мая.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 161,4 миллиона рублей. В парке по новому проекту установят фонари, дренаж и ликвидируют старые деревья.

Проект уже утвержден Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект уже утвержденФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый аукцион, проведенный 7 мая, признан несостоявшимся, потому что заявки претендентов не соответствовали требованиям.

- За всеми подобными проектами ведется тщательный контроль. Это касается хода работ. Средства оплачиваются только за выполненные работы, приемка проходит с участием общественности. Здоровые деревья в Зеленой Роще не вырубят. Архитекторы создали адекватный проект. Посадка деревьев в пять раз превысит количество снесенных. Мнение граждан учтено, проект будет реализован, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловчанка, чтобы не получить от любовника за потерю телефона, обвинила знакомого в грабеже
В Первоуральске из горящей десятиэтажки эвакуировали 17 человек: есть пострадавшие
В Екатеринбурге на две недели закрывается роддом 40-й больницы
Уральскому блогеру Устинову продлили арест еще на 4 месяца
Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа и завершатся к осени
Аэропорт «Кольцово» возобновляет рейсы Екатеринбург-Воронеж
Молоды, при деньгах, но обижены на экс-супругов: свердловские приставы составили портрет должников-алиментщиков
«Там не Майдан» - это только заклинание: Леонид Парфенов высказался о митингах у Храма-на-Драме
В Администрации Екатеринбурга выбрали пресс-секретаря для мэра
Легендарные Papa Roach возвращаются в Екатеринбург
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей