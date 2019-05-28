Благоустраивать Зеленую Рощу в Екатеринбурге хотят восемь компаний
На благоустройство Зеленой Рощи в Екатеринбурге заявились сразу восемь компаний, которые допущены к аукциону, инициированному мэрией. Документы принимались от подрядчиков до 27 мая, также уже рассмотрены первые части заявок. Сам аукцион состоится 30 мая.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 161,4 миллиона рублей. В парке по новому проекту установят фонари, дренаж и ликвидируют старые деревья.
Проект уже утвержденФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первый аукцион, проведенный 7 мая, признан несостоявшимся, потому что заявки претендентов не соответствовали требованиям.
- За всеми подобными проектами ведется тщательный контроль. Это касается хода работ. Средства оплачиваются только за выполненные работы, приемка проходит с участием общественности. Здоровые деревья в Зеленой Роще не вырубят. Архитекторы создали адекватный проект. Посадка деревьев в пять раз превысит количество снесенных. Мнение граждан учтено, проект будет реализован, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU