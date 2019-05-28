2019-05-28T14:27:55+03:00
Общество

Аэропорт Кольцово возобновляет рейсы Екатеринбург - Воронеж

Вылеты начнутся с 7 июня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Выполнять полеты будет авиакомпания РуслайнВыполнять полеты будет авиакомпания РуслайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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В расписании аэропорта Кольцово появятся новые рейсы в Воронеж. С 7 июня полеты по маршруту будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Вылеты запланированы по понедельникам и пятницам: из Екатеринбурга - в 6.40, из Воронежа - в 0.35.

- Время в пути составит 2 часа 35 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, - сказали в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время полеты из Екатеринбурга в Воронеж не осуществляются. Ранее, в 2017 году, на направлении также работала авиакомпания «РусЛайн».

Авиакомпания занимает шестое место по числу самолетовылетов в аэропорту Кольцово, выполняя полеты из столицы Урала по 16 региональным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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