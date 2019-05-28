Молоды, при деньгах, но обижены на экс-супругов: свердловские приставы составили портрет должников-алиментщиков

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-28T08:18:16+03:00

С начала года 1106 должников по алиментам привлечены к административной ответственности. Еще 479 - к уголовной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности отцы и матери не выплатили своим детям три миллиарда рублей

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Судебные приставы Свердловской области проанализировали поступающие к ним исполнительные листы о долгах по алиментам и составили детальный портрет нерадивых родителей. В общей сложности такие мамы и папы не выплатили своим детям 3 миллиарда рублей.

Среди прекрасной половины человечества в «кошки-мышки» с приставами регулярно играют 4,5 тысячи женщин. Но должников мужчин еще больше - 18,5 тысяч.

В обоих случаях, чаще всего это люди в возрасте от 30 до 42 лет. Они имеют хороший и постоянный заработок, квартиры и машины, но задолжали сотни миллионов. Как говорят специалисты, отказ платить алименты сводится к обиде на бывшую вторую половинку.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Потратит деньги не на ребенка, не хотел разрушать семью, узнаешь, каково жить одной ребенком и так далее - становятся причинами неуплаты алиментов. Судебный пристав-исполнитель в таком случае становится медиатором в семейных отношениях бывших супругов и старается донести до обоих родителей, что страдают, в первую очередь, их дети, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Меньше всего должниц-алиментщиц в возрасте от 54 до 66 лет. В этом списке числятся 49 женщин, которые вместе не выплатили 6 миллионов рублей. А вот среди мужчин есть и престарелые должники. Семь человек старше 66 лет должны своим детям 911 тысяч рублей.

С начала года 1106 должников по алиментам привлечены к административной ответственности. Еще 479 - к уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU