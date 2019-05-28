«Там не Майдан» - это только заклинание: Леонид Парфенов высказался о митингах у Храма-на-драме

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-28T14:33:19+03:00

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Журналист Леонид Парфенов прокомментировал прошедшие в Екатеринбурге митинги в защиту сквера у драмтеатра. В своем ютуб-канале «Парфенон» он заявил, что протестные акции были определенно политическими.

- Все так хорошо разрешилось, потому что протест не политизирован. Потому что Путин решил - в Екатеринбурге не Майдан. А явно в таком виде ему это и подавалось, и госпропаганда уже стала клеймить екатеринбургский протест как именно майданный. И вот, в кои-то веки, я отчасти соглашусь с госпропагандой.

По-моему, отчасти и майданные это протесты. Ведь что под Майданом подразумевается. Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов, выходит на площади и требует: «Власть, уходи!», и свергает эту власть или не свергает. В России были подобные протесты в 2011 году, там главный лозунг был: «Вы нас даже не представляете». Все так и осталось.

Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМа узнают, что продавливали это решение вопреки мнению 74 % екатеринбуржцев? И продавили бы с помощью полиции и Росгвардии. Но Путин, которому власть подчиняется и которого власть представляет, сказал провести опрос. Но доверия к власти это не прибавило. И вот это «там не Майдан» - это только заклинание «чур меня».

Митинги в сквере у драмтеатра длились неделю, начиная с 13 мая. Ночью рабочие огородили будущую стройплощадку забором, после чего тысячи горожан пришли отстаивать деревья. Страсти поутихли только после того, как президент предложил провести референдум, а местные власти наконец вышли на диалог с населением.

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ИСТОЧНИК KP.RU