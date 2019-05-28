В администрации Екатеринбурга выбрали пресс-секретаря для мэра

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-28T14:35:53+03:00

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В мэрии Екатеринбурга закрыли вакансию на должность пресс-секретаря главы города Александра Высокинского. По итогам конкурса, состоявшегося 20 мая, пост занял журналист Вадим Аверьянов.

- По результатам конкурсных испытаний: письменная работа, тестирование, индивидуальное собеседование, а также учитывая профессиональные и личные качества кандидата, на основании представленных им документов конкурсная комиссия администрации города решила признать Вадима Аверьянова победителем, - сообщили в мэрии.

Вадим Аверьянов ранее был главным редактором газет «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург», а также еженедельника «Новая городская газета». Позднее стал заместителем координатора Свердловского отделения ЛДПР, а в 2017 году даже баллотировался на пост мэра Новоуральска.

До Аверьянова пресс-секретарем в мэрии работал Анатолий Карманов. После его ухода функции пресс-секретаря разделили на двух сотрудников: один отвечает за связь со СМИ и пиар в области информации и политики, второй - освещает непосредственно работу мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU