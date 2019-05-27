2019-05-27T19:58:10+03:00
Звезды

Легендарные Papa Roach возвращаются в Екатеринбург

Культовые альтернативщики презентуют в столице Урала свой лучший альбом за последние 10 лет
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Фото: paparoach.comФото: paparoach.com
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Весь мир знает ВИА «Папа таракан» по нетленкам «Last Resort» и «Between Angels and Insects» с прорывного альбома «Infest». Но за последующие 20 лет Papa Roach не растеряли боевого задора, а на крайней пластинке «Who Do You Trust?» даже довели его до каких-то космических высот. Прибавьте к этому кавер-версию песни Prodigy «Firestarter», которую коллектив исполняет каждый концерт, и вы получите по-настоящему жаркое выступление!

Кстати, в Екатеринбург Papa Roach приезжают уже в третий раз. За время, проведенное в России, парни успели поднатареть в великом и могучем.

- По-русски мы знаем несколько слов: водка, Сибирь, борщ, матрешка, - улыбается вокалист Papa Roach Джекоби Шэддикс. - К слову, я пробовал борщ. Это отличное средство от похмелья. В первый раз, когда я был в России, у меня был очень тяжелый алкогольный вечер, но позже я поел борща и наутро чувствовал себя на удивление хорошо.

С выходом нового альбома на Papa Roach обрушилась новая волна успеха.

- Для Papa Roach успех – когда ты выпускаешь альбом, спрашиваешь у людей, какие песни им нравятся, они начинают перечислять совершенно не похожие друг на друга треки, - признается Шэддикс. - А второй критерий успеха — это когда ты видишь, как поклонники отрываются под новые песни на концертах. Вот это реально кайф!

Доставьте Джекоби удовольствие — покажите, как вы умеете отрываться под его песни.

Концерт Papa Roach в Екатеринбурге состоится 4 июня. Начало в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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