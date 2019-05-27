«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-27T18:43:10+03:00

Он надеется, чтобы подобные случаи не будут повторяться

Изменить размер текста: A A

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о недельной протестной акции в сквере у Драмтетра, которая началась в Екатеринбурге 13 мая. Он заявил, что церковь в ряде случаев сталкивается с необъяснимой злобой и подчеркнул, что собор не мог никому помешать.

– Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли, – приводят слова патриарха ТАСС.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл обсуждал протесты в Екатеринбурге с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня администрация города продолжает сбор предложений горожан о месте, где можно возвести храм. За 8 дней к ним поступило свыше 8 тысяч обращений. 27 мая мэрия опубликовала список площадок, которые предлагали жители Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU