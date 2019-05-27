«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о недельной протестной акции в сквере у Драмтетра, которая началась в Екатеринбурге 13 мая. Он заявил, что церковь в ряде случаев сталкивается с необъяснимой злобой и подчеркнул, что собор не мог никому помешать.
– Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли, – приводят слова патриарха ТАСС.
Ранее стало известно, что патриарх Кирилл обсуждал протесты в Екатеринбурге с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня администрация города продолжает сбор предложений горожан о месте, где можно возвести храм. За 8 дней к ним поступило свыше 8 тысяч обращений. 27 мая мэрия опубликовала список площадок, которые предлагали жители Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»