2019-05-27T18:43:10+03:00
Общество

«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга

Он надеется, чтобы подобные случаи не будут повторяться
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее патриарх Кирилл обсуждал протесты в Екатеринбурге с президентом России Владимиром ПутинымРанее патриарх Кирилл обсуждал протесты в Екатеринбурге с президентом России Владимиром ПутинымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о недельной протестной акции в сквере у Драмтетра, которая началась в Екатеринбурге 13 мая. Он заявил, что церковь в ряде случаев сталкивается с необъяснимой злобой и подчеркнул, что собор не мог никому помешать.

– Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли, – приводят слова патриарха ТАСС.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл обсуждал протесты в Екатеринбурге с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня администрация города продолжает сбор предложений горожан о месте, где можно возвести храм. За 8 дней к ним поступило свыше 8 тысяч обращений. 27 мая мэрия опубликовала список площадок, которые предлагали жители Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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