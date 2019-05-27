Пострадали пять человек: в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на звонок и устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-27T16:12:40+03:00

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В Екатеринбурге на одном из светофоров Сибирского тракта сегодня образовался аварийный "паровозик". Здесь столкнулись пассажирский автобус 64-го маршрута, грузовая «Газель» и «Шевроле Лачетти».

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- 46-летний водитель автобуса «IZUZU», двигаясь по Сибирскому тракту со стороны переулка Базовый в сторону улицы Лучевая, не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего допустил столкновение с впереди стоящей «Газелью». От удара она в свою очередь столкнулась с «Шевроле Лачетти», водитель которой стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора перед перекрестком, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в больницы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ходе беседы водитель признался, что во время рейса отвлекся на звонок мобильного телефона и не успел вовремя затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU