На Урале долевая стройка переходит на новый формат: семь объектов могут быть «заморожены»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-27T15:36:35+03:00

Продолжат вести "долевку" по старой схеме те компании, у которых готовность объекта на 1 июля составит не менее 30%, а продажа квартир - не менее 10% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 июля долевое строительство в Свердловской области перейдет на новый формат. Компании, возводящие объекты, не смогут использовать деньги дольщиков во время работ.

По поручению Владимира Путина, теперь застройщики должны открывать эскроу-счета. На них будут накапливаться деньги дольщиков, но получить средства компания сможет только после сдачи объекта.

- Мы смогли выйти на рекордные показатели по жилищному строительству. Но неграмотное использование застройщиками денег дольщиков, низкая ответственность за использование заемных денег привели к появлению недобросовестных компаний и «обманутых» людей. Поэтому государство скорректировало законодательство. Между застройщиком и гражданами встал финансовый институт, - сказал министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Сегодня в области насчитывается 199 проектов долевого строительства. Нововведения не коснутся 106 из них. Продолжат вести "долевку" по-старому те компании, у которых готовность объекта на 1 июля составит не менее 30%, а продажа квартир - не менее 10%.

Получить проектное банковское финансирование смогут как минимум 46 застройщиков по 79 проектам. Еще 14 проектов находятся в подвешенном состоянии, половина из которых из-за своих показателей вообще рискует попасть в «заморозку».

- Оставшиеся находятся под контролем министерства, специалисты работают с застройщиком, разрабатывая меры, которые помогут перейти на новые правила финансирования либо достичь критериев, позволяющих завершить строительство по прежним правилам, - добавил Волков.

В Уральском главном управлении Центробанка сообщили, что 29 банков готовы предоставлять строителям проектное финансирование, 12 из них уже приступили к работе с застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU