На Урале гаишники вычислили виновника ДТП по волокнам одежды пешехода, которая прилипла к кузову

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-27T14:47:34+03:00

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Автоинспекторы Екатеринбурга поймали виновника смертельного ДТП, скрывшегося после наезда на пешехода.

Сегодня ночью полицейские остановили на дороге «Екатеринбург-Сибирский тракт» «Киа Спортейдж». Передняя часть машины была сильно разбита, не было госномера, а на кронштейне левого бокового зеркала виднелись следы синтепона.

На вопрос откуда повреждения, водитель рассказал, что на Тюменском тракте кого-то сбил, испугался и дал деру.

- В ходе патрулирования на левой обочине у разделительного ограждения был обнаружен труп мужчины и осколки кузовных деталей автомашины, - рассказали в ОГИБДД МО МВД "Заречный". - Погиб 31-летний житель Артемовского, который переходил проезжую часть в запрещенном месте. На одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.

В отношении водителя «Киа» возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение ему грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU