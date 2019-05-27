2019-05-27T14:47:34+03:00
Происшествия

На Урале гаишники вычислили виновника ДТП по волокнам одежды пешехода, которая прилипла к кузову

К сожалению пострадавший погиб
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»Фото: ОГИБДД МО МВД России «Заречный»
Изменить размер текста:

Автоинспекторы Екатеринбурга поймали виновника смертельного ДТП, скрывшегося после наезда на пешехода.

Сегодня ночью полицейские остановили на дороге «Екатеринбург-Сибирский тракт» «Киа Спортейдж». Передняя часть машины была сильно разбита, не было госномера, а на кронштейне левого бокового зеркала виднелись следы синтепона.

На вопрос откуда повреждения, водитель рассказал, что на Тюменском тракте кого-то сбил, испугался и дал деру.

- В ходе патрулирования на левой обочине у разделительного ограждения был обнаружен труп мужчины и осколки кузовных деталей автомашины, - рассказали в ОГИБДД МО МВД "Заречный". - Погиб 31-летний житель Артемовского, который переходил проезжую часть в запрещенном месте. На одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.

В отношении водителя «Киа» возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение ему грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Пострадали пять человек: в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на звонок и устроил массовое ДТП
На Урале долевая стройка переходит на новый формат: семь объектов могут быть «заморожены»
В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора
Владимир Путин поговорил с патриархом о ситуации с храмом в Екатеринбурге
В Артемовском поймали водителя под кайфом
Автоледи из Новоуральска отсудила у коммунальщиков за открытый люк 120 тысяч
Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну
Заместитель начальника службы судебных приставов, задержанную по делу о взятке, арестовали на два месяца
В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
В Ревде на два года посадили бесправного водителя, утроившего смертельное ДТП
На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Бухгалтер из Екатеринбурга пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате
Во дворах Екатеринбурга за ночь сгорели две иномарки
На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
В Екатеринбург приедет чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Мигель Котто
Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета
В финальном матче чемпионата «Урал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
В парке Маяковского высадили 30 тысяч тюльпанов